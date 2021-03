Duque de Caxias vacina pessoas com 60 anos e provoca filas

A prefeitura de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, decidiu vacinar, a partir de hoje (5), pessoas com 60 anos ou mais. A medida provocou uma corrida aos nove pontos localizados no distrito de Xerém e enormes filas desde cedo.

A Polícia Rodoviária Federal informou, por exemplo, que as filas de carros para chegar aos locais de vacinação estão provocando um engarrafamento na BR-040, que dá acesso ao distrito de Xerém. Às 7h30 de hoje, a retenção se estendia do km 101 até km 103.

A prefeitura informou que há seis mil doses disponíveis. Apenas em Duque de Caxias, a população com mais de 60 anos passa de 120 mil pessoas, de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, não está sendo exigido o comprovante de residência, o que permite que pessoas de outras cidades se imunizem em Caxias.

Até ontem, Duque de Caxias estava vacinando idosos com 80 anos ou mais. Até o momento, foram vacinadas 22 mil pessoas no município.