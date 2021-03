Força Nacional do SUS foi enviada a MG e SC para combate à covid-19

Profissionais da Força Nacional do Sistema Único de Saúde foram deslocados para os estados de Minas Gerais e de Santa Catarina para reforçar a atuação no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus.

No total, 38 profissionais foram disponibilizados aos dois estados. Em Minas Gerais, foram encaminhados oito trabalhadores da saúde à cidade de Coromandel, na região Noroeste e próxima a Uberlândia, que passa por um colapso do sistema de saúde.

Este grupo foi substituído na semana passada por outro, de 11 pessoas. Além disso, como parte das ações de apoio a municípios em situação crítica foram entregues 25 ventiladores e seis monitores.

Ontem o governador Romeu Zema anunciou lockdown de duas semanas em duas regiões do estado: Noroeste e Triângulo Norte. No total, 80 municípios passaram a ter restrições mais rígidas, ficando permitido o funcionamento apenas dos serviços essenciais e com toque de recolher de 20h às 5h.

Em Santa Catarina, 19 integrantes da Força Nacional do SUS foram deslocados, sendo sete para Xanxerê e 12 para Chapecó, no oeste do estado. Esta região está na situação mais dramática de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva.

Também foram ofertados às duas cidades 51 ventiladores pulmonares e 20 monitores.