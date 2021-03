Rio divulga vacinação para profissionais de saúde com mais de 50 anos

Após anunciar que vai ampliar a campanha de vacinação da covid-19 para grupos com menos de 60 anos, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, divulgou na tarde de hoje (30) o calendário de imunização para profissionais de saúde que tenham de 50 a 59 anos. A vacinação começa no dia 5 de abril para quem tem 59 anos.

“Neste mês de abril também vamos avançar na vacinação dos profissionais de saúde. Os maiores de 50 anos poderão se vacinar na sua unidade de referência conforme calendário. Os demais vacinarão nas unidades em que trabalham”, escreveu Paes no Twitter.

Calendário Vacinação RJ - Divulgação/Prefeitura do Rio de Janeiro

Mais cedo, o prefeito disse que após a vacinação terminar para quem tem mais de 60 anos, a campanha de imunização vai contemplar pessoas com comorbidades, profissionais da saúde com faixa etária mais baixa, professores e agentes da área de segurança e da limpeza pública.

Pelo atual calendário, pessoas com mais de 60 anos serão vacinadas até o dia 24 de abril na capital fluminense.

Calendário único

O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, anunciou, nesta terça-feira (30), a criação de um Calendário Único de Vacinação contra a Covid-19. O objetivo é garantir a uniformidade na imunização em todas as regiões do estado e a prioridade da população de maior risco.

De acordo com o decreto publicado hoje, profissionais da área de segurança e salvamento passam a fazer parte do grupo prioritário e serão imunizados a partir do dia 12 de abril. Os 324 mil profissionais da área da saúde que ainda não foram vacinados receberão a primeira dose a partir do dia 5 de abril.

Já os profissionais da área de educação também estão no grupo prioritário e devem começar a ser imunizados na segunda quinzena de abril.

O decreto prevê ainda que idosos com 60 anos ou mais recebam a primeira dose até o dia 17 de abril.