Rio entrega 759,1 mil doses de vacinas contra covid-19 a municípios

A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES) realiza hoje (22) a entrega de 759,1 mil doses de vacina contra a covid-19, o maior lote já entregue aos 92 municípios do estado. Serão distribuídas 618,2 mil doses de CoronaVac e 10 mil doses de Oxford/Astrazeneca para primeira aplicação do esquema vacinal. Há ainda 130,9 mil doses de CoronaVac destinadas à segunda aplicação.

O Ministério da Saúde entregou ao estado do Rio, no sábado (20), 396 mil doses de CoronaVac e, na sexta-feira (19), 10 mil doses da Oxford/Astrazeneca. Todas serão usadas como primeira dose. O lote de Oxford/Astrazeneca será enviado a 26 municípios que têm comunidades quilombolas.

O Ministério da Saúde enviou ofício aos estados orientando o uso imediato dos imunizantes, enviados no dia 17 março, que estavam retidos para segunda dose. De acordo com o documento, a medida visa a acelerar o processo de vacinação em todo o país.

As cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá vão retirar as doses por via terrestre, na Coordenação Geral de Armazenagem da SES, em Niterói. Já para os outros 88 municípios, a distribuição será feita por seis helicópteros.

Até as 9h desta segunda-feira (22), o estado registrava 850.603 pessoas vacinadas com a primeira dose e 294.431 com a segunda.