Rio vacina hoje mulheres com 75 anos contra a covid-19

A cidade do Rio de Janeiro inicia hoje (18) a vacinação de idosos com 75 anos contra a covid-19. Para evitar aglomerações, a prefeitura dividiu a vacinação em dois grupos. Hoje, serão imunizadas as mulheres e amanhã será a vez dos homens. No sábado, poderão se vacinar homens e mulheres com 75 anos ou mais.

As pessoas com 75 anos deveriam ter sido vacinadas no dia 12 de março, mas isso não ocorreu porque acabaram as doses e o calendário de imunização foi suspenso. Esse calendário previa que, até o fim de março, todas as pessoas com 67 anos fossem vacinadas.

A prefeitura do Rio afirmou que amanhã deve anunciar novas datas de vacinação para idosos com menos de 74 anos.

Vacinas no estado

Usando helicóptero, o estado do Rio de Janeiro distribui hoje sua oitava remessa de doses contra a covid-19 a 88 municípios. Ontem, foram distribuídas doses às cidades do Rio, Niterói, São Gonçalo e Maricá.

No total, essa oitava remessa inclui 222 mil vacinas para aplicação da primeira dose. Até o momento, o estado já recebeu do Ministério da Saúde 2,31 milhões de imunizantes, dos quais 1,93 milhão são da CoronaVac e 381 mil da Oxford/AstraZeneca.