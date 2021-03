SP: idosos de 75 e 76 anos começam a ser vacinados em 15 de março

Idosos de 75 e 76 anos vão ser vacinados contra a covid-19 em todo o estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (15). A informação foi dada hoje (8) pelo governo paulista. Em todo o estado, 420 mil pessoas estão nessa faixa etária.

No estado de São Paulo, cerca de 3,52 milhões de pessoas fazem parte do público prioritário, que engloba profissionais da área da saúde, indígenas, quilombolas e idosos com idade acima de 75 anos.

Até este momento, segundo o Vacinômetro, 3.296.405 doses de vacinas já foram aplicadas no estado, sendo que 845.821 em segunda dose.

*A matéria foi corrigida às 14h55 por um erro no segundo parágrafo. O número de 3,52 milhões diz respeito ao grupo prioritário para vacina, e não dos imunizados.