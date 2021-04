Covid-19: DF vacina quem tem 62 e 63 anos neste fim de semana

A imunização de idosos com 62 e 63 anos contra a covid-19 seguirá neste fim de semana em diferentes pontos de vacinação espalhados pelo Distrito Federal. A expectativa é vacinar 45.021 pessoas nessas duas faixas etárias, conforme estimativa da Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan).

Segundo informações oficiais do governo distrital, a vacinação no fim de semana ocorrerá das 9h às 17h. No sábado (24), estarão disponíveis 18 pontos de diversas regiões da cidade, sendo 11 no esquema drive-thru, para quem estiver de carro, e outros sete pontos para atendimento a pedestres. No domingo (25), ficarão abertos sete pontos de drive-thru. Confira os locais de vacinação.

A vacinação desse público-alvo começou na sexta-feira (23), com a abertura de 52 pontos de imunização em todo o DF. Os idosos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca, em fevereiro, começaram a receber o reforço.

De acordo com o governo do Distrito Federal, até o momento 566.412 vacinas foram aplicadas, sendo que 375.706 pessoas receberam a primeira dose e 190.706 a segunda dose.