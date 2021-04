Covid-19: zona oeste do Rio ganha ponto de vacinação drive-thru

Moradores da zona oeste do Rio de Janeiro terão, a partir de hoje (28), mais um ponto de vacinação contra a covid-19. O novo local fica no Centro de Instrução Milcíades Portela Alves (Ciampa), da Marinha, em Campo Grande, e atenderá pedestres e também no sistema drive-thru. O funcionamento será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, de 8h ao meio-dia.

Por enquanto, serão atendidos apenas os grupos prioritários que receberão a primeira dose da imunização. Estão nesta lista os trabalhadores da limpeza urbana, guardas municipais, motoristas e cobradores de ônibus, condutores do transporte escolar, profissionais de educação e das forças de segurança, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência e gestantes com comorbidades.

Pelo calendário escalonado, hoje serão atendidas mulheres dos grupos prioritários com 58 anos e profissionais de saúde com 42 anos. As gestantes com comorbidades não precisam seguir o escalonamento de idade e gênero.

O escalonamento segue a ordem decrescente de idade e intercala um dia para homens e outro para mulheres. Por enquanto, foi divulgado o calendário até o dia 29 de maio, quando serão atendidos os homens com 45 anos dos grupos prioritários. Os profissionais de saúde seguem o calendário por idade decrescente, que esta semana atende os de 40 anos na sexta-feira.

O calendário de vacinação e a lista dos grupos prioritários e das comorbidades estão no site.