Municípios do Rio estão com risco muito alto para covid-19

A 25ª edição do Mapa de Risco da Covid-19, elaborado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) mostra que a situação da pandemia se encontra em risco muito alto (roxo) nas regiões serrana e metropolitana I, como a Baixada Fluminense, Niterói e São Gonçalo, incluindo o município do Rio.

As regiões do Médio Paraíba, Centro-Sul, Norte, Baixada Litorânea saem da bandeira roxa para a vermelha, o que aponta para uma melhora nos parâmetros epidemiológicos. As regiões da Baía da Ilha Grande, Noroeste e Metropolitana II seguem com bandeira vermelha (risco alto). A análise compara a semana epidemiológica 12 (21 a 27 de março) com a 10 (7 a 13 março) de 2021.

Óbitos

O estado apresentou aumento de 44% no número de óbitos e de 7% nos casos de internações por síndrome respiratória aguda grave (SRAG) na comparação do período analisado. As taxas de ocupação de leitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no estado, com dados desta sexta-feira (9), estão em 90% para leitos de UTI e em 75% para leitos de enfermaria.

Cada bandeira representa um nível de risco: roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Vacinas

A SES realizou ontem (9) a 12ª entrega de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado. Foram distribuídas 431.500 doses, sendo 195.400 da coronaVac e 236.500 da Oxford/AstraZeneca.

Kit intubação

A secretaria também realizou uma nova entrega de medicamentos do chamado “kit intubação” a 74 unidades de saúde de todo o estado que atendem pacientes em tratamento de covid-19. Entre os itens distribuídos, estão: atracúrio, propofol e morfina, medicações fundamentais para o tratamento de pacientes internados em estado grave em UTI. Em reunião com o Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado do Rio e Defensoria Pública do Estado e da União a SES informou que está entregando todo o estoque de medicação do “kit intubação” aos municípios e hospitais.