Pontos de vacinação contra covid-19 abrem neste sábado no DF

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que a vacinação contra a covid-19, que estava prevista para ocorrer durante todo o feriado da Semana Santa, ocorrerá entre as 9h e 15h de (3).

(2), o governador Ibaneis Rocha anunciou a ampliação da faixa etária de vacinação para as pessoas com 66 anos. A Secretaria de Saúde informou, porém, que apenas 1.111 doses estarão disponíveis neste para esse público, estimado em 18.651 pessoas.

A vacinação para quem tem 66 anos estará disponível, sem necessidade de agendamento, em apenas três pontos, todos no esquema drive thru. São eles: Parque da Cidade, estacionamento 13; Iguatemi Shopping, no bairro Lago Norte; e Faculdade Unieuro, na região de Águas Claras.

Mais 2.237 doses devem ser aplicadas, neste (3), em agentes de segurança pública previamente cadastrados. Entram nesse grupo servidores das polícias Militar, Civil e Federal, do Detran e do Corpo de Bombeiros.

A previsão inicial era de que, neste fim de semana, a faixa etária de vacinação fosse ampliada também para quem tem 65 anos, mas o cronograma ficou prejudicado devido à “dificuldade de abastecimento de vacinas”, escreveu Ibaneis Rocha numa rede social.

Uma remessa de 116 mil doses foi recebida (2) pelo GDF, mas devido a uma redução nas previsões de entregas para abril, o governo distrital decidiu reservar a maior parte desses imunizantes para a dose de quem já recebeu a primeira.

Diante da dificuldade no fornecimento das vacinas, Rocha afirmou que busca alternativas para não interromper a vacinação por faixa etária, redimensionando o pequeno estoque que o DF ainda tem.

Professores

Em live transmitida na última quarta-feira (31) no Instagram, o secretário de Saúde do DF, Leandro Cruz, disse que há uma previsão de que professores e outros profissionais que atuam na área educacional comecem a ser vacinados em .

Segundo ele, a previsão, no entanto, depende do recebimento de vacinas previsto no relatório de distribuição nacional de doses.