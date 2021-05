Covid-19: trabalhadores portuários são vacinados em São Paulo

A vacinação dos trabalhadores portuários contra o novo coronavírus foi iniciada hoje (27) no porto de Santos, no litoral paulista. A categoria, junto com os funcionários dos aeroportos, foi incluída no programa de imunização. A estimativa do Ministério da Infraestrutura é que 200 mil pessoas que trabalham em portos e aeroportos sejam vacinadas contra a covid-19 em todo o país.

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que a vacinação é um reconhecimento a esses profissionais que têm trabalhado de forma ininterrupta desde o início da pandemia, em 2020.

“Fazer vacinação hoje é preservar vidas, é uma forma de homenagear profissionais que não se furtaram em momento nenhum em fazer o melhor pelo Brasil”, disse durante a cerimônia que marcou o início da imunização.

Ajuda valiosa

Para o ministro, a vacinação desses trabalhadores ajuda a proteger o país dos efeitos da pandemia. “Essa turma vai encontrar tripulações do mundo inteiro, então é importante ter uma barreira sanitária”, enfatizou.

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presente à solenidade, disse que a imunização dos trabalhadores dos terminais que possibilitam a movimentação de pessoas e produtos é uma forma de conciliar o combate à doença com a manutenção da atividade econômica. “Vocês ajudam a movimentar a economia do Brasil trazendo insumos que são úteis para a saúde e para os brasileiros se recuperarem desta doença”, afirmou.

A expectativa do governo federal é que 100% dos trabalhadores portuários e 78% dos profissionais ligados ao transporte aéreo sejam imunizados.

Nos portos, serão vacinados funcionários das autoridades portuárias e de operadores (arrendatários ou autorizatários) e trabalhadores avulsos. Nos aeroportos, receberão a vacina funcionários dos terminais, de companhias aéreas e de empresas prestadoras de serviços.