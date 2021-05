RJ distribui 427 mil doses de vacina contra covid-19 aos municípios

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (SES) vai entregar até a próxima segunda-feira (10) 427,2 mil doses de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado. A distribuição começou na última quinta-feira (6), segundo comunicado divulgado na manhã de hoje (8).

A maior parte das doses que serão distribuídas é da vacina Oxford/AstraZeneca. Segundo a SES, as 331,2 mil doses do imunizante serão destinadas à segunda aplicação em trabalhadores da saúde, pessoas de 65 a 69 anos, de 85 a 89 anos e quilombolas.

Outras 96 mil doses da CoronaVac serão entregues para completar o esquema vacinal de pessoas com 60 a 64 anos, forças de segurança e salvamento e trabalhadores da saúde.

Está prevista para segunda-feira a entrega de doses para 17 municípios da região metropolitana, enquanto 71 cidades do interior devem receber as doses por helicópteros que partirão de Niterói às 7h.

A distribuição das doses de CoronaVac atenderá ao déficit informado pelas cidades em pesquisa realizada pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS). Devido à demora na chegada de insumos importados da China, o Instituto Butantan atrasou entregas ao Programa Nacional de Imunizações, o que afetou a aplicação de segundas doses da vacina em diversas cidades do país.

Segundo a secretaria, até a manhã de ontem, 2,45 milhões de pessoas receberam a primeira dose de uma das vacinas aplicadas no estado: Oxford/AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer/Biontech. Dessas, 1,12 milhão receberam também a segunda dose.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informa que, até o dia 5 de maio, 17,71% da população fluminense foi vacinada com a primeira dose e 8,05%, com a segunda dose.