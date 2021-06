DF ampliará vacinação em professores da rede pública e privada

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), informou hoje (23) que vai ampliar a vacinação contra a covid-19 nos professores e em outros segmentos da população, e que avançará também para os grupos prioritários da faixa etária de 28 anos de idade.

Por meio de sua conta no Twitter, Ibaneis Rocha anunciou que o Distrito Federal tem previsão de receber entre hoje e amanhã (24), 110.950 doses, sendo 64 mil da CoronaVac, 28 mil da Pfizer e 18.950 da Janssen.

Para a imunização de pessoas na faixa etária de 48 anos de idade, serão utilizadas 48 mil doses. No total de 26 mil vacinas para os professores, 18 mil são para a rede pública e 8 mil para a rede privada.

Serão destinadas ainda 6 mil para gestantes e puérperas, 3 mil para as Forças Armadas, 2 mil doses para os funcionários do Sistema de Limpeza Urbana (SLU), 2 mil para os rodoviários e 950 para as pessoas em situação de rua.