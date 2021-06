Dia D de vacinação: SP espera aplicar 403 mil segundas doses hoje

Mais de 403 mil pessoas são aguardadas nos postos de saúde em São Paulo hoje (5) para completar o esquema vacinal contra a covid-19. Esse é o total de paulistas que não compareceram para receber a segunda dose do imunizante. Mais de 5 mil pontos estarão abertos no estado, das 7h às 18h, para atender esse público. A ação é feita em parceria com as prefeituras.

As vacinas disponíveis no Brasil contra o coronavírus devem ser tomadas em duas doses. No caso da CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês SinoVac, o prazo entre as aplicações é de 28 dias. O imunizante da Fiocruz/Astrazeneca tem intervalo de 12 semanas. A coordenadora do Programa Estadual de Imunização (PEI), Regiane de Paula, destaca que a proteção total só é garantida após completar o esquema.

Números

Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde indica que 139.826 pessoas não tomaram a segunda dose da Fiocruz/AstraZeneca e outros 263.497 não garantiram o reforço da CoronaVac.

Segundo o governo estadual, as remessas para os 645 municípios garantem os quantitativos da primeira e segunda dose, feitas em duas entregas diferentes. Mesmo assim, a secretaria enviou na semana passada 279.815 doses extras da CoronaVac para cerca de 500 cidades.