Prefeitura do Rio anuncia vacinação para pessoas a partir dos 50 anos

Pessoas com mais de 50 anos de idade vão ser sendo vacinadas, no município do Rio, até o final da próxima semana. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9), pelo prefeito Eduardo Paes, em sua rede social.

“Aqui não paramos de agir para acelerar a vacinação. Vai aí a boa notícia. Semana que vem, vamos vacinar todos com mais de 50 anos de idade! Inclusive eu, na quinta-feira. Mãos dadas! Preparem seus braços!”, escreveu Paes, que parabenizou o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, marcados na mensagem.

Segundo o calendário divulgado pelo prefeito, na segunda-feira (14), serão vacinadas pessoas com 53 anos de idade. Na terça (15), pessoas com 52 anos. Na quarta (16), o dia será reservado para profissionais de educação superior profissionalizante e outros. Na quinta-feira (17), quem tem 51 anos. Na sexta-feira (18), será a vez das pessoas com 50 anos. E no sábado, haverá repescagem para quem não conseguiu tomar a vacina.

Aqui não paramos de agir p acelerar a vacinação. Vai aí a boa notícia. Semana que vem vamos vacinar todos c mais de 50 anos de idade! Inclusive eu na quinta 🙏! Preparem seus braços! Parabéns e obrigado ao @minsaude, a nossa @oficialfiocruz e ao @butantanoficial. boravacinar pic.twitter.com/ARuxIVMfee — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 9, 2021

No esquema divulgado pela prefeitura do Rio, mulheres se vacinam na parte da manhã e homens, na parte da tarde.