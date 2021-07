Bio-Manguinhos recebe IFA para mais 10 milhões de doses de vacina

O Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) recebeu na noite de hoje (17) mais um carregamento do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) que serve de base para a produção da vacina Oxford/AstraZeneca contra a covid-19.



O IFA foi importado da China, como prevê o acordo da Fiocruz com a farmacêutica AstraZeneca, e chegou em um voo ao Rio de Janeiro.

O Ministério da Saúde confirmou a chegada do IFA pelo Twitter.

#SAÚDENEWS Sábado e a gente tá como? Recebendo reforçoooo 💉🇧🇷👏 Acabou de chegar no RJ matéria-prima suficiente para produção de 10 MILHÕES de vacinas AstraZeneca/Fiocruz, o imunizante mais aplicado nos brasileiros. Já são quase 76 milhões de doses distribuídas para todo o país! — Ministério da Saúde (@minsaude) July 17, 2021

A remessa permitirá a produção de 10 milhões de doses. Bio-Manguinhos ainda aguarda mais remessas de IFA para que sua produção alcance as 100,4 milhões de doses previstas no contrato com a AstraZeneca.



Nesta semana, a fundação atingiu a marca de 70,4 milhões de doses produzidas em Bio-Manguinhos e entregues ao Programa Nacional de Imunizações. Outras 4 milhões de doses foram importadas prontas da Índia no início do ano.



Até o fim do ano, a Fiocruz prevê receber IFA para produzir mais 70 milhões de doses, além das 100,4 milhões já contratadas. Além disso, está em processo de produção o primeiro lote nacional de IFA, a partir do qual a Fiocruz deve ganhar autossuficiência no processo e produzir mais 50 milhões de doses neste ano e 180 milhões no ano que vem.