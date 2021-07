Covid-19: país tem 19 milhões de casos acumulados e 533,4 mil mortes

O balanço divulgado neste domingo (11) pelo Ministério da Saúde registra 20.937 novos diagnósticos de covid-19 em 24 horas. Esse dado eleva para 19.089.940 o número de pessoas infectadas pela doença desde o início da pandemia no país. Ontem (10), o painel de estatísticas marcava 19.069.003 casos acumulados.

As mortes por covid-19 ao longo da pandemia aproximam-se de 535 mil. Em 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 595 novos óbitos, totalizando 533.488. No sábado, o painel de informações marcava 532.893 mortes acumuladas.

O balanço apontou também 968.140 pacientes em acompanhamento e 17.588.312 (92,1%) recuperados da doença.

Situação epidemiológica da covid-19 no Brasil (10/07/2021) - Divulgação/Ministério da Saúde

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes são os seguintes: São Paulo (132.140), Rio de Janeiro (56.808), Minas Gerais (48.102), Paraná (32.466) e Rio Grande do Sul (32.216).

As unidades da federação com menos óbitos são Acre (1.766), Roraima (1.782), Amapá (1.866), Tocantins (3.330) e Alagoas (5.530).