São Paulo vacina pessoas a partir de 32 anos na próxima semana

A partir da próxima semana, pessoas com 32, 33 e 34 anos de idade já podem procurar os postos de imunização para serem vacinadas contra a covid-19, na cidade de São Paulo. Esse grupo soma 435.557 pessoas. Hoje (15), está recebendo a primeira dose quem tem 36 anos de idade. Amanhã (16), será a vez das pessoas com 35 anos de idade.

Na semana que vem, a segunda-feira (19) será dedicada para as pessoas de 34 anos, a terça-feira (20) para quem tem 33 e a quarta-feira (21) para os de 32 anos de idade. Os dias 22, 23 e 24 serão dedicados à repescagem para as pessoas dessa faixa etária e para a aplicação da segunda dose de todos os grupos.

Gestantes e puérperas que moram em São Paulo também podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para se vacinar. Nesses casos, são aplicadas apenas as vacinas CoronaVac ou Pfizer.

Quem foi convocado em etapas anteriores, mas ainda não se vacinou, também pode procurar os postos de vacinação para receber o imunizante. Na página Vacina Sampa é possível conferir a relação do público elegível e os postos de vacinação na capital paulista. O site De Olho na Fila mostra como está a movimentação em cada um dos locais de vacinação.

Serão reabertos na próxima semana os drive-thru, mega postos e farmácias, das 8h às 17h. Nas UBS, o atendimento é das 7h às 19h, mesmo horário na Assistência Médica Ambulatorial (AMA) integradas com UBS.

Para agilizar o atendimento na hora da vacinação, a prefeitura pede que seja feito um pré-cadastro no site Vacine Já. São solicitados dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

No posto, é obrigatório apresentar documento de identificação, além de comprovante de residência no município, que pode ser digital ou impresso. Caso o comprovante seja de outro residente da casa, é necessário atestar o parentesco.

Xepa

Para não desperdiçar doses remanescentes da vacina, as unidades de saúde têm listas de espera com o cadastro de usuários que podem receber essas doses, popularmente conhecida como xepa. Isso ocorre quando, ao final do dia, sobram frascos abertos do imunizante. Para entrar na lista, os interessados devem procurar a UBS mais próxima para se candidatar.