Covid-19: Manaus começa a vacinar adolescentes

A prefeitura de Manaus começou hoje (13) a vacinar adolescentes. Será a sexta capital a imunizar a faixa etária entre 12 e 17 anos. A medida foi motivada pelo receio de disseminação de novas variantes do vírus, em especial a Delta.

Os adolescentes podem se vacinar nos postos de vacinação disponibilizados em diferentes regiões da cidade. Os locais estão disponíveis no site da prefeitura. Segundo a administração municipal, serão realizados mutirões com horários estendidos, inclusive à noite.

A campanha de imunização começou hoje com adolescentes com comorbidades. A partir deste sábado a aplicação das doses será aberta para todos os jovens, independentemente da condição.

Uma preocupação da prefeitura que contribuiu para a imunização deste público é a dificuldade de adesão das pessoas nessa faixa etária às medidas de distanciamento.

Conforme a prefeitura, receberam a 1ª dose de vacina contra a covid-19 86% dos moradores da capital amazonense, enquanto 29% concluíram o ciclo vacinal com as duas doses ou com imunizante de dose única.