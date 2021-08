Aumenta no Rio número de mortes de idosos com duas doses de vacina

Estudo realizado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro constatou que houve aumento no número de mortes de idosos que tomaram as duas doses da vacina contra a covid-19. Sem divulgar os dados estatísticos, a secretaria verificou que aumentaram as mortes de idosos com esquema vacinal completo na semana epidemiológica 22 (de 30 de maio e 5 de junho de 2021).

O tipo de imunizante não foi relevante no resultado da análise, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde.

Segundo a secretaria, os técnicos estão avaliando se os óbitos estão ocorrendo devido à redução da imunidade provocada pelo tempo, já que os idosos foram os primeiros a serem vacinados, por isso, está sendo avaliada a necessidade de se aplicar uma terceira dose na população da faixa etária.

O órgão informou ainda que é preciso que haja vacinas suficientes para fazer o reforço vacinal de idosos.

“As vacinas aplicadas no Brasil são seguras e eficazes. Reflexo disso é que houve uma redução de 65% nos óbitos de pessoas com mais de 70 anos, quando comparados os meses de janeiro e julho deste ano. Em janeiro, foram 2.440 óbitos e em julho, 849. Embora os imunizantes tenham efetivamente reduzido os óbitos em idosos, pessoas nesta faixa etária apresentam mais comorbidades e condições de saúde mais fragilizadas devido à imunossenescência, deterioração natural do sistema imunológico provocada pelo envelhecimento”, explicou a secretaria, em nota.