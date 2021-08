Ministério da Saúde promove testagem rápida com voluntários no DF

Um projeto-piloto de testagem rápida contra a covid-19 começa a ser posto em prática hoje (14) em Brasília. Em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (DF), o Ministério da Saúde está fazendo, desde as 11h, testes de antígenos em 200 voluntários no estacionamento da Feira dos Importados.



O local foi escolhido por ser de grande circulação. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, participou do evento, que avaliará os requisitos necessários para a adoção do Plano Nacional de Testagem, que pretende se tornar uma estratégia nacional de triagem de casos de covid-19.



Entre os itens avaliados, estão o tempo de triagem, a rastreabilidade do uso dos testes, o perfil epidemiológico dos voluntários e os resultados positivos entre os voluntários testados, sejam eles sintomáticos ou assintomáticos.



Os testes rápidos foram produzidos pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e profissionais do Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal (Lacen-DF) fazem as coletas. Os resultados saem de 20 a 30 minutos após a testagem. Quem tiver resultado positivo terá de concordar em voltar para casa e manter o isolamento social. Dois médicos da Secretaria de Saúde estão emitindo atestados para aqueles que tiverem a doença detectada.



Segundo o Ministério da Saúde, uma testagem em massa sistemática é fundamental para identificar casos sintomáticos e assintomáticos na população geral e em grupos vulneráveis. Essa estratégia também permite orientar medidas de controle da circulação do vírus. Os resultados das análises, informou a pasta, ajudam os gestores a planejar abordagens semelhantes e adotar medidas adicionais para conter a doença.