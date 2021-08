Ocupação de leitos de covid -19 cai para 80% pela primeira vez no ano

O Ministério da Saúde informou hoje (11) que, pela primeira vez neste ano, os estados registraram índice de 80% de ocupação de leitos de UTI e de enfermaria exclusivos para pacientes com covid-19. Segundo a pasta, o número não era atingido desde novembro de 2020.

Na avaliação do ministério, o índice de ocupação de 80% significa que a rede hospitalar dos estados está menos sobrecarregada e registrando menos casos graves ou gravíssimos de covid-19. “O cenário é reflexo do ritmo acelerado de vacinação, prioridade absoluta do Ministério da Saúde”, declarou a pasta.

Mais de 108 milhões de brasileiros foram vacinados com a primeira dose, número equivalente a 68% da população acima de 18 anos. 43,5 milhões tomaram duas doses ou tomaram vacina de dose única.