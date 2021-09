Covid-19: São Paulo aplica hoje primeira e segunda doses de vacina

A aplicação das primeiras doses da vacina contra a covid-19 será feita hoje (10), em São Paulo, exclusivamente nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e nas 82 Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, nesses locais também serão aplicadas as segundas doses, além das doses de reforço somente para quem tem acima de 90 anos. O público elegível para receber a segunda dose e a adicional também poderá ser vacinado nos drive-thrus.

Até ontem (9), às 13h, a capital paulista havia aplicado 15.614.297 doses, sendo 9.932.794 primeiras doses, 5.343.022 segundas doses, 321.709 doses únicas e 16.772 doses adicionais.

Neste sábado (11), estarão abertas apenas as AMAs/UBSs Integradas para todo o público elegível, com funcionamento das 7h às 19h. Já no domingo (12) a vacinação ocorrerá nos seguintes postos: farmácias Avenida Paulista: vacinação D1, D2 e DA (dose adicional. Avenida Paulista, 2.371 e 266 - das 8h às 16h; Galeria Prestes Maia (megaposto): vacinação D1, D2 e DA. Praça do Patriarca, 2 - das 8h às 17h; Parques: vacinação D1, D2 e DA, com funcionamento das 8h às 17h.

Idosos

A imunização acontece ainda no Centro Esportivo Esportes Radicais (Centro); Parque do Guarapiranga (zona Sul); Parque do Carmo (zona Leste); Parque Villa Lobos (zona Oeste); Parque Recreativo Ceret e Parque da Independência (região Sudeste); e Parque da Juventude (zona Norte).

A Secretaria de Saúde informou, ainda, que idosos com mais de 60 anos podem fazer a inscrição nas UBSs para receber as doses de reforço, caso haja dose remanescente perto do término das atividades do serviço de saúde. Vale para quem tomou a segunda dose há mais de seis meses na capital. Para isso, é preciso apresentar o comprovante de vacinação com ciclo vacinal completo, documento com foto e comprovante de residência. Também podem se cadastrar para a aplicação do reforço vacinal, pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos que tomaram a segunda dose ou única há pelo menos 28 dias.

A lista completa de postos pode ser encontrada no Vacina Sampa.