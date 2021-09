Ibaneis revoga restrições de horário no comércio do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), extinguiu o toque de recolher noturno e a restrição de horário para funcionamento do comércio na capital federal. Em decreto, o governador determinou que a nova regra comece a valer a partir do dia 8 de setembro. As medidas restritivas vigoravam desde março, para conter o avanço da pandemia de covid-19, durante a segunda onda, mas já vinham sendo flexibilizadas nos últimos meses.

Na flexibilização mais recente, lojas passaram a ter permissão para funcionar até as 23h e os shopping centers entre 10h às 22h. O toque de recolher, que chegou a valer a partir das 20h, está vigorando entre de meia-noite e 5h.

O fim das restrições também vale para a venda de bebidas alcoólicas, que estavam proibidas após as 23h.

O GDF mantém recomendações sanitárias para o funcionamento do comércio, como disponibilização de álcool em gel e distanciamento entre os usuários e clientes. Shows com grande número de pessoas seguem proibidos, mas eventos como casamentos e aniversários ficam autorizados sem restrições.