Site da Anvisa sofre ataque virtual

O site da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) foi atacado na tarde de (8). A ação atingiu a declaração de saúde do viajante, mas, segundo a Anvisa, o serviço já foi restabelecido.

Ainda conforme a Anvisa, o ataque foi de alteração da página (defacement). A equipe da Anvisa afirma que não houve alteração dos dados, nem prejuízo aos sistemas de informática da agência.

O formulário de saúde do viajante ficou fora do ar por quase duas horas, no meio da tarde.