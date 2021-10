Câmara de Guarulhos suspende servidores que não se vacinaram

O presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, Fausto Martello, assinou uma portaria suspendendo os servidores e vereadores que não comprovaram vacinação contra a covid-19.

O texto cita como base a portaria municipal de setembro de 2021 que obriga todos os funcionários da administração pública direta e indireta a se imunizarem contra o novo coronavírus.

A portaria, publicada no Diário Oficial do município da última sexta-feira (22), traz os nomes dos funcionários e vereadores com os contratos de trabalho suspensos. A determinação é que a relação de nomes seja afixada em um local público.