Covid-19: Opas pede ação para países atingirem meta de vacinação

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) pediu nesta quarta-feira uma ação conjunta nas Américas para ajudar todos os países da região a alcançar a meta de cobertura vacinal contra a covid-19 da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 40% de sua população até o final deste ano.

Até o momento, apenas nove países da região vacinaram 50% de sua população, enquanto seis - Jamaica, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Haiti, Guatemala e Nicarágua - ainda não alcançaram 20% de cobertura vacinal, de acordo com a Opas.

Sem uma ação conjunta para ampliar a taxa de vacinação e as medidas de saúde pública, é possível que a covid-19 se torne endêmica na região, advertiu a diretora da Opas, Carissa Etienne, em um briefing semanal.

A vacinação com a terceira dose de reforço é recomendada, especialmente para pessoas que tomaram a CoronaVac, vacina do laboratório chinês Sinovac Biotech, e o imunizante da também chinesa Sinopharm, cujos estudos mostraram fornecer uma proteção menor em jovens adultos, disse o diretor-assistente da Opas, Jarbas Barbosa.

A vacinação de reforço deve começar entre as pessoas com mais de 80 anos, seguida por aqueles com mais de 60 anos com comorbidades e, em seguida, jovens adultos, disse ele.