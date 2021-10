Covid-19: país recebe lote com 2,4 milhões de vacinas da Pfizer

Na madrugada desta quinta-feira (28), chegaram ao Brasil 2.489.760 doses da vacina contra covid-19 da Pfizer.

O voo UC1503 com o lote das vacinas pousou às 4h50, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, vindo de Amsterdam. Esse é o 11º lote, referente ao segundo contrato da Pfizer com o governo brasileiro, que prevê a entrega de 100 milhões de doses da vacina até o final do ano.

Segundo o Ministério da Saúde, as doses do imunizante serão disponibilizadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) e distribuídas para todo o Brasil.

Ao todo, já foram distribuídas mais de 320 milhões de doses de imunizantes contra a covid-19, de quatro laboratórios, na maior campanha de vacinação da história do país.

A pasta alerta para que os cidadãos conferiram o calendário de vacinação do seu município e completem o esquema vacinal.