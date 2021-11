Covid-19: 95,2% dos adultos já tomaram duas doses de vacina no Rio

A cidade do Rio de Janeiro atingiu o marco de 95,2% dos adultos totalmente vacinados contra a covid-19 e 99,9% com a primeira dose. Considerando o público-alvo da campanha - pessoas acima de 12 anos - os indicadores estão em 88,7% com o esquema completo e 99,7% com a primeira dose.

No cômputo da população total do município, incluindo crianças, que ainda não tiveram uma vacina aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), os índices são de 76,2% de totalmente vacinados e 87,5% com a primeira dose. Os dados são do Painel Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Entre os adolescentes de 12 a 17 anos, ainda há 7% que não tomaram a primeira dose e 92% precisam completar o esquema. Já entre os jovens de 18 e 19 anos, toda a população tomou a primeira dose e faltam 63% retornarem aos postos para a segunda dose. Na faixa de 20 a 29 anos faltam 28% para a segunda dose e, entre 30 e 39, faltam 15%. Nas faixas de 40 a 49 e de 50 a 59 anos, toda a população do Rio completou o esquema vacinal e já avança na dose de reforço.

Boletim epidemiológico

Com a estabilidade da situação epidemiológica na cidade, com tendência de melhora nos indicadores e todo o município com risco baixo de transmissão do novo coronavírus, a SMS deixou de publicar o Boletim Epidemiológico às sextas-feiras. Os dados continuam disponíveis no site.

Os painéis da Secretaria Municipal de Saúde indicam que, no momento, há apenas 32 pessoas internadas com covid-19 nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS) da capital, o que equivale a 0,5% das internações. O número de internações em novembro está abaixo do registrado em março de 2020, quando se iniciou a pandemia no país. A positividade dos testes para a doença está em 3%.

O Rio registrou em toda a pandemia, até agora, 490.030 casos de covid-19, sendo 85.380 casos graves e 35.127 óbitos. Os dados do Monitora Covid-19, da Fundação Oswaldo Cruz, mostram que a cidade anotou ontem (18) 206 novas ocorrências da doença, na média móvel de sete dias, e o estado do Rio de Janeiro teve 666 casos.

Os óbitos ontem foram de 1.71 na média móvel na capital e 22.57 no estado. Desde o dia 5 de novembro, a média de mortes na cidade está em torno de cinco.