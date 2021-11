Rio tem queda de 61% no número de óbitos por covid-19

O Mapa de Risco da Covid-19, divulgado nesta -feira (19) mostra a queda de 61% no número de óbitos e de 38% nos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados pela doença. É o melhor cenário desde o início da série histórica da pandemia, em julho do ano passado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), é a 12ª semana consecutiva com classificação geral do estado em bandeira amarela, de risco baixo para transmissão da covid-19.

A análise compara as semanas epidemiológicas 44 (de a ) e 41 (de a ).