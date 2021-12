Covid-19: Brasil registra 3.451 casos e 143 mortes em 24 horas

O número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 22.222.928, segundo balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (22). Em 24 horas, autoridades de saúde registraram 3.451 diagnósticos positivos da doença. Ainda há 88.018 casos em acompanhamento, de pessoas que tiveram o quadro de covid-19 confirmado.

O total de mortes causadas pela covid-19 chegou a 618.091. Entre ontem e hoje, secretarias estaduais e municipais de Saúde confirmaram mais 143 óbitos. Ainda há 2.726 mortes em investigação. Essa situação ocorre pelo fato de haver casos em que o paciente morreu, mas a investigação da causa demanda exames e procedimentos posteriores. Até esta quarta, 21.516.819 pessoas haviam se recuperado da doença.

No balanço divulgado pelo ministério, 12 unidades da Federação apresentam dados de casos, de mortes ou ambos referentes a terça-feira (21).

Estados

Segundo o balanço, o estado com mais mortes por covid-19, até o momento, permanece sendo São Paulo, com 155.048 registros. Em seguida, vêm Rio de Janeiro (69.347 – com dados relativos a ontem), Minas Gerais (56.592), Paraná (40.872) e Rio Grande do Sul (36.390).

Os estados com menos óbitos pela doença são Acre (1.850), Amapá (2.010), Roraima (2.070), Tocantins (3.927) e Sergipe (6.056). Desses cinco estados, apenas Roraima não apresenta dados de ontem relativos às mortes.

Os dados sobre vacinação continuam indisponíveis desde o início do mês, quando o ministério informou que sua base de dados havia sido alvo de um ataque.