Covid-19: DF começa amanhã a aplicar dose de reforço com quatro meses

O Distrito Federal começará nesta ça-feira (21) a aplicar a dose de reforço contra a covid-19 para os cidadãos que tiverem completado o ciclo vacinal há quatro meses. O Ministério da Saúde alterou a recomendação sobre a dose de reforço, para pessoas com idades entre 18 e 60 anos, e reduziu o intervalo de cinco para quatro meses.

O intervalo é considerado a partir da conclusão do ciclo vacinal, ou seja, a pessoa deve contar quatro meses depois da dose.

A orientação do Ministério da Saúde é aplicar na dose de reforço, preferencialmente, o imunizante da Pfizer-BioNTech. Alternativamente, podem ser utilizadas também as marcas da Oxford/AstraZeneca ou da Janssen.

Poderão se vacinar com a dose de reforço pessoas com 18 anos ou mais. Os locais no Distrito Federal serão informados no site da Secretaria de Saúde voltado à vacinação contra a covid-19. A avaliação do governo do Distrito Federal é que, com o novo intervalo, 419 mil pessoas já possam se imunizar.