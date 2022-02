Brasil recebe mais 1,1 milhão de doses da Pfizer

O Ministério da Saúde recebeu neste domingo (6) mais um lote de 1,1 milhão de doses do imunizante contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech voltadas para população acima de 12 anos. O carregamento desembarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

Ontem (5), chegaram ao país 1,7 milhão de doses da vacina da Pfizer, também voltada para o público acima de 12 anos. Nos dias 5, 6, 7 e 8 de fevereiro também serão entregues cerca de 5,5 milhões de doses destinadas a adultos e adolescentes.

Doses pediátricas

A farmacêutica Pfizer informou em nota que na segunda-feira (7) está prevista para as 3h40 a chegada do voo UC1507, vindo de Amsterdam, trazendo o quinto lote com 1,8 milhão de doses pediátricas da ComiRNAty, no Aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Para o mês de fevereiro, completou a farmacêutica, estima-se que serão disponibilizadas aproximadamente 5,4 milhões de doses pediátricas. Cada um dos três voos esperados para esse mês deve trazer cerca de 1,8 milhão de doses. Mais entregas estão previstas para chegar no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, nos dias 17 e 24 de fevereiro.