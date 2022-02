Covid-19: vacinação infantil será retomada no Rio na segunda-feira

A vacinação infantil contra covid-19 será retomada na capital fluminense na segunda-feira (21), disse hoje (18) o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz. A imunização das crianças foi suspensa ontem (17) por falta de doses.

Segundo Soranz, as vacinas devem ser entregues nesta sexta-feira à noite, sendo 33.510 doses da Pfizer pediátrica e 76 mil da CoronaVac.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, já foram imunizadas 335 mil crianças, o que corresponde a 60% das 560 mil crianças entre 5 e 11 anos da capital fluminense. “Cinquenta e oito mil crianças foram vacinadas com nossa estratégia de busca ativa nas escolas e com os agentes comunitários de saúde. E com a chegada de mais doses, vamos intensificar a vacinação”.

Para Soranz, o percentual de 60% das crianças imunizadas contra a covid-19 está abaixo da meta da secretaria de vacinar 80% desse público-alvo. “Mas a gente já considera uma conquista importante chegar a 60%, mas vamos trabalhar muito para chegar a 80% de cobertura vacinal pelo menos”.

O secretário atribuiu a imunização ainda em ritmo lento à disseminação de notícias falsas sobre a vacina infantil contra a covid-19 e reiterou que os imunizantes são seguros. “Aos poucos, essas notícias falsas vão sendo desmentidas, e os pais vão tendo cada vez mais segurança para poder vacinar seus filhos”.