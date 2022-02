Rio de Janeiro libera visitação a pacientes em hospitais municipais

A Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro (SMS) liberou visitação a pacientes internados em hospitais municipais, a partir da próxima segunda-feira (7).

As visitas estavam suspensas desde o último 19 de janeiro, para evitar o contágio pela variante Ômicron do novo coronavírus. Segundo a SMS, a decisão foi tomada em razão da “queda do número de casos de covid-19 na cidade”.

Todos os visitantes têm de apresentar comprovante de vacinação contra a covid-19 em dia.

A última atualização do perfil epidemiológico mostra que, em 2022, foram registrados 314.164 casos da doença e 347 óbitos na capital fluminense.

A taxa de letalidade está em 0,1%. Em 2021, a taxa foi de 5,6%; e em 2020, chegou a 8,7%.