DF tem campanha de vacinação contra a covid-19 neste fim de semana

O governo do Distrito Federal realiza campanha de vacinação contra a covid-19. Hoje (19) e amanhã, até as 17h, postos de saúde e carro da vacina atenderão a população. A medida inclui unidades escolares para suprir a demanda infantil pela imunização.

No Centro Educacional 1 da Estrutural e na Feira da Candangolândia, técnicos da pasta estão a postos para receber a população que pode ser vacinada. Em outro ponto do Distrito Federal, o carro da vacina percorrerá ruas do Trecho 3 do Sol Nascente.

Além dessas iniciativas, seis unidades de saúde abrem os portões, das 9h às 17h, para oferecer doses contra a covid-19. São elas: UBS 12 Samambaia, UBS 2 Ceilândia, UBS 3 Paranoá Parque, UBS 3 Asa Norte, UBS 2 Sobradinho II e UBS 5 Taguatinga.

A vacinação infantil é realizada no Centro Educacional 1 da Estrutural, que funcionará também até as 17h na UBS 5 de Taguatinga e na UBS 3 da Asa Norte. Nesses locais são atendidas exclusivamente crianças de 5 a 11 anos.

Segundo o GDF, há cerca de 268 mil crianças de 5 a 11 anos na capital federal. Até o momento, 150.563 iniciaram o esquema vacinal, o que representa 56,18% desse público. Dessas, 28.301 crianças já receberam a segunda dose.

Domingo

Amanhã (20), a vacinação para adultos e crianças ocorre, das 9h às 17h, na UBS 1 Asa Sul e na UBS 5 Gama. A UBS 12 de Samambaia também estará aberta no mesmo horário, mas apenas para maiores de 12 anos.

Tanto no sábado quanto no domingo, em todos os postos de vacinação, haverá imunizantes para primeira, segunda e dose de reforço.