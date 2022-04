Covid-19: Anvisa aprova ampliação da validade de vacinas Pfizer/Wyeth

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira (27), a ampliação, para 12 meses, do período de validade de todos os lotes da vacina contra a covid-19 Comirnaty (Pfizer/Wyeth), nas apresentações adulto e pediátrica, já importados e distribuídos pelo Ministério da Saúde. Parte dos lotes importados tem período de validade de nove meses.

De acordo com a Anvisa, a aprovação permite que a fabricante continue a importar lotes da vacina Comirnaty que estejam com período de validade inferior a 12 meses impresso na embalagem. Assim que as doses estiverem no Brasil, a empresa poderá aplicar o prazo de validade de 12 meses aprovado pela Anvisa.

“Essa aprovação visa à agilidade na oferta de vacinas à população brasileira”, destacou a Anvisa em comunicado.

“A aprovação excepcional para ampliar a validade dos lotes já distribuídos baseia-se na aprovação da petição de ampliação do prazo de validade, já aprovada pela Gerência de Produtos Biológicos por meio da Resolução – RE 1.231, de 14 de abril de 2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) do último dia 18 de abril. Também foram considerados os pareceres emitidos pelas áreas de Registro e de Inspeção Sanitária da Agência”, acrescenta o comunicado.

Desde abril de 2021, o imunizante da Pfizer é disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Programa Nacional de Operacionalização para vacinação contra covid-19. De acordo com a farmacêutica, a vacina é a mais utilizada no país no programa de enfrentamento à covid-19.