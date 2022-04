Covid-19: prefeito do Rio quer quarta dose para maiores de 60 anos

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, quer a aplicação de uma nova dose de reforço da vacina contra covid-19 para pessoas com mais de 60 anos de idade. Com isso, elas receberiam a quarta dose do imunizante. Ele se pronunciou, na noite desta terça-feira (19), em sua conta no Twitter.

“Acabei de solicitar ao novo secretário de Saúde, Rodrigo Prado, que organize a aplicação da segunda dose de reforço para as pessoas acima de 60 anos ainda no mês de abril”, escreveu Paes.

Os moradores do Rio de Janeiro com mais de 80 anos já começaram a receber a segunda dose de reforço da vacina contra a covid-19. A aplicação da chamada quarta dose começou no dia 24 de março, em todas as unidades básicas de saúde.

Para viabilizar a aplicação da nova dose aos maiores de 60 anos será necessário garantir o envio de mais vacinas para a cidade por parte do Ministério da Saúde, responsável pela distribuição nacional dos imunizantes.