Fernando de Noronha deixa de exigir testes de covid-19 para turistas

A administração da Ilha de Fernando de Noronha anunciou nessa quarta-feira (13) que deixará de exigir testes negativos de covid-19 para quem desejar viajar ao arquipélago. A medida vale para turistas e para moradores do local e entrará em vigência na próxima sexta-feira (15).

Pelos protocolos da administração, segue obrigatória a apresentação do cartão de vacinação ou de um comprovante equivalente que ateste a conclusão do ciclo vacinal, com as duas doses de imunizante contra a covid-19 ou dose única.

Pessoas acima de 55 anos terão de comprovar também que tomaram a dose de reforço. Adolescentes com idades entre 12 e 17 anos terão de comprovar que receberam pelo menos uma dose de imunizantes contra a covid-19.

A administração reduzirá a testagem de pessoas embarcando para fora da ilha. Em vez dos 30% avaliados até o momento, o procedimento será feito em 20% dos viajantes.

Segundo o governo do estado de Pernambuco, todos os cidadãos do território já receberam as duas doses.