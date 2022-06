Capital paulista abre todas as unidades de saúde para multivacinação

A cidade de São Paulo está com todas as unidades de saúde abertas hoje (11) para a vacinação contra a covid-19, a gripe, e imunizantes para o público infantil. Estão funcionando todas as unidades básicas de saúde (UBS), das 8h às 17h, e as assistências médicas ambulatoriais (AMA)/UBS integradas, das 7h às 19h, exclusivamente para a vacinação.

Para o público infantil, estão disponíveis imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), BCG, pentavalente, vacina inativada poliomielite (VIP), vacina oral poliomielite (VOP), pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, HPV e pneumo 23.

Todas as unidades realizam a aplicação da primeira dose (D1) contra a covid-19, segunda dose (D2), primeira dose adicional (DA1) e segunda dose adicional (DA2). Para receber as vacinas contra covid-19, é necessário intervalo de quatro meses entre as doses.

Em São Paulo, as pessoas com mais de 50 anos de idade e profissionais da área da saúde com mais de 18 anos podem receber a DA2. No caso de cidadãos, acima de 50 anos, com alto grau de imunossupressão, está liberada a terceira dose adicional (DA3) para aqueles que receberam a DA2 há pelo menos quatro meses.

“É fundamental que as pessoas se conscientizem da importância de manter as suas carteiras de vacinação atualizadas. Isso vale tanto para a covid-19 como para a gripe e as demais vacinas obrigatórias”, destacou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

Os grupos que podem receber a vacina da gripe, podem ser pesquisados no site da prefeitura. A lista completa dos postos de saúde está disponível no Busca Saúde.