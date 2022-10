Alergias respiratórias são tema do programa Sem Censura de hoje

Nesta segunda (24), o programa Sem Censura, da TV Brasil, discute as alergias respiratórias - causas, efeitos e tratamentos. Para falar sobre o assunto, a apresentadora Marina Machado recebe a médica Marta Guidacci, especialista em alergia e imunologia.

Cerca de 30% dos brasileiros têm alguma alergia respiratória. O problema é marcado por incômodos como congestão nasal, coriza, chiado no peito, tosse seca, falta de ar, entre outros. Alguns sintomas são causados por fatores genéticos, mas outros estão relacionados ao clima e a fatores ambientais como a poluição do ar. As alergias respiratórias causam desconforto e podem afetar a qualidade de vida.

Marta de Fátima Rodrigues da Cunha Guidacci se formou em medicina pela Universidade de Brasília em 1990. Fez residência em pediatria no Hospital Regional de Taguatinga, e formação em alergia e imunologia pelo Hospital de Base do Distrito Federal. Tem títulos de especialista concedidos pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia e pela Sociedade Brasileira de Pediatria. É a atual presidente da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai) no DF e membro da Diretoria de Políticas de Saúde da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.

O programa Sem Censura vai ao ar às segundas-feiras, às 21h30, logo após a novela A Terra Prometida, com transmissão para todo o país em TV aberta, por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa a Brasil de Comunicação (EBC), e por outras plataformas, como Facebook, Twitter e Youtube, por onde o público pode participar usando a hashtag #SemCensura.

