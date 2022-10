Covid-19: Brasil registra 380 casos e duas mortes em 24 horas

O Brasil registrou 380 casos e duas mortes por covid-19 em 24 horas, segundo boletim divulgado neste domingo (16) pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 34,7 milhões de casos e 687.155 mortes.

O boletim não inclui os dados completos da Bahia, do Distrito Federal, do Maranhão, de Minas Gerais, de Mato Grosso do Sul, de Mato Grosso, da Paraíba, de Pernambuco, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Norte, de Roraima, de São Paulo e do Tocantins.

Ao todo, 33,9 milhões pacientes se recuperaram da doença, o que representa 97,7% das pessoas que contraíram covid-19.

Estados

São Paulo é a unidade da Federação com maior número de casos (6,1 milhões), seguido por Minas Gerais (3,8 milhões) e pelo Paraná (2,7 milhões). Os estados com os menores números de casos são Acre (149,7 mil), Roraima (175, 2 mil) e Amapá (178,3 mil).

Em relação ao número de mortes, São Paulo também aparece em primeiro lugar (175.252), seguido pelo Rio de Janeiro (75.758) e por Minas Gerais (63.835). Os menores índices estão no Acre (2.029), Amapá (2.164) e Roraima (2.174).

Vacinação

De acordo com a última atualização do ministério, 485.947.325 doses de vacinas contra a covid-19 haviam sido aplicadas no país desde o início da campanha de imunização. Dessas, 180,1 milhões se referem à primeira dose, 161,8 milhões à segunda e 5 milhões à dose única.