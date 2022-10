Hospital faz campanha de reforço para banco de sangue do Hemorio

O Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vai fazer na próxima quarta-feira (19) das 10h às 17h, uma campanha de doação de sangue para reforçar o estoque do banco de sangue do Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti, o Hemorio.

A unidade é responsável pelo fornecimento de hemoderivados para mais de 200 hospitais da rede pública do Rio de Janeiro, principalmente para emergências, o hemocentro está com os estoques abaixo do necessário.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, doar sangue é seguro e salva vidas. Quatro pessoas são beneficiadas, em cada bolsa coletada. Além disso, a recuperação após a doação é de 24 horas e, em pouco tempo, a pessoa já poderá fazer nova doação.

“O organismo do doador começa a recompor algumas substâncias que foram retiradas, de forma que a coleta de sangue seguinte pode ser feita após oito semanas para homens; e doze para mulheres, pois o sangue já estará com os componentes reconstituídos”, disse.

Para fazer a doação, a pessoa precisa apresentar documento oficial de identidade com foto; pesar mais de 50 kg; e ter entre 16 e 69 anos, sendo que os menores de 18 necessitam da autorização do responsável. “O voluntário não precisa estar de jejum e, trinta dias depois, pode pegar o resultado dos exames laboratoriais feitos com uma pequena amostra sanguínea retirada da doação”, completou.

A secretaria alertou que pessoas que fizeram tatuagem ou colocaram piercings têm que aguardar seis meses para fazer a doação, em geral. Já quem teve covid-19 recentemente precisa aguardar dez dias após a recuperação. Quem precisar de outras informações pode acessar as redes sociais do Hemorio.