Hoje é Dia: conscientização sobre Parkinson é destaque da semana

Os tremores nas mãos podem ser apenas um dos sinais da doença de Parkinson. A cada 11 de abril (próxima terça-feira, Dia Mundial de Conscientização sobre esse problema de saúde), há a oportunidade de trazer mais visibilidade, diminuir estigmas e, assim, promover prevenção. A data é uma das mais marcantes desta semana, e é destaque no quadro Hoje é Dia.

Produtos jornalísticos e programas da EBC pautam-se por informar e discutir sobre a doença de Parkinson para promover esse tema de saúde pública. Nos materiais, especialistas explicam que o problema é causado pela perda dos neurônios que produzem a dopamina no cérebro.

Mesmo sem cura, médicos argumentam que, quanto mais cedo se inicia um tratamento, melhores podem ser os resultados. Há quase uma década, o programa Caminhos da Reportagem, da TV Brasil, destacou a história do coronel aviador Carlos Patto, da Aeronáutica, que, primeiramente, teve um momento de negação ao tomar conhecimento do diagnóstico de Parkinson, quando tinha 43 anos de idade.

Depois, ele explica que passou a atender às recomendações dos médicos para encarar a doença e reduzir os seus danos.

Confira abaixo essa e outras histórias de superação no Caminhos da Reportagem que foi ao ar em 2014:

Outro programa especial sobre a Doença de Parkinson exibido pela TV Brasil foi o Saiba Mais, no ano de 2019.

A edição entrevistou o neurologista Nasser Allam, que trouxe uma estimativa de que ao menos 200 mil pessoas tinham a doença no Brasil. Ele destacou que se trata de um problema de saúde crônico e progressivo, e é a segunda enfermidade neurodegenerativa mais recorrente do mundo, atrás apenas do mal de Alzheimer.

O médico explica que, embora não exista cura, há tratamentos para melhorar a condição de vida do paciente. A doença está relacionada à falta de dopamina, neurotransmissor “relacionado a funções motoras e emocionais”. Por isso, a falta dessa substância causa danos à pessoa.

O especialista explica que a doença pode ter origem genética. Entre os sintomas, podem estar ligados à doença a lentidão de movimentos, dificuldade para caminhar, desequilíbrio, instabilidade postural, rigidez muscular, alterações na fala e na deglutição, problemas em movimentos como escrita, quadros depressivos e tremores dos membros em repouso. “Uma característica é começar em um dos lados”, diz o médico na entrevista.

Confira abaixo o programa na íntegra:

Outra referência para entender mais sobre a doença foi exibida em 2018, no programa Bate-Papo Ponto Com, que foi ao ar nas Rádios EBC e na web:

Já que a ligeireza do diagnóstico pode fazer toda a diferença, a ciência tem sido fonte dos veículos da EBC, como mostrou a TV Brasil no ano passado, em que estudantes desenvolveram um método diferente de diagnóstico, ou nos processos de reconhecimento dos sinais, como destacam materiais especiais das Rádios EBC.

A Agência Brasil tem esmiuçado cada uma das descobertas e avanços sobre a doença. Confira abaixo algumas dessas notícias:

Estudo identifica substância que pode conter avanço de Parkinson

Fiocruz incorpora tecnologia para fabricar medicamento para Parkinson

Estimulação do nervo vago melhora marcha de pacientes com Parkinson

Memória das estrelas

Nesta semana também se relembram as contribuições de estrelas da rádio e da dramaturgia brasileira, como a atriz Vida Alves, que nasceu no dia 15 de abril de 1928 (há 95 anos). Ela morreu em 2017.

A estrela protagonizou o primeiro beijo da TV, junto ao colega Walter Foster, na novela Sua Vida me Pertence (1951). A Agência Brasil rememorou sua carreira quando noticiou a morte a atriz.

A filha dela, Thais Alves, luta para preservar a memória da televisão daqueles tempos, incluindo a trajetória histórica da mãe. Confira abaixo um trecho da entrevista feita com Thais pela Agência Brasil, e que pode ser lida na íntegra aqui:

O mesmo 15 de abril também marca os 10 anos da morte da histórica atriz Cleyde Yáconis . Ela atuou nos palcos por mais de 50 anos e fundou o Teatro Brasileiro de Comédia.

Arma não é brinquedo

É também em 15 de abril que se reserva uma data anual para promover o desarmamento infantil. O tema debate a venda e a compra de armas de brinquedo para crianças, fator que pode promover uma cultura de violência, especialmente se combinado com outros estímulos violentos que ocorrem socialmente. É o que explica a coordenadora do Núcleo de Cultura e Pesquisas do Brincar da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Maria Ângela Barbato Carneiro, em entrevista à Agência Brasil, em 2013.

Para detalhar o conceito desse Dia do Desarmamento Infantil, o programa Tarde Nacional entrevistou a advogada cível e mestre em direito processual civil Ana Carolina Victalino em 2021.

Confira a lista semanal* do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

9 a 15 de abril de 2023 9 Morte do artista plástico pernambucano Augusto Rodrigues (30 anos) Nascimento do compositor e radialista carioca Evaldo Rui Barbosa (110 anos) - foi chefe da discoteca da Rádio Nacional Morte do escritor, padre e médico francês do Renascimento François Rabelais (470 anos) - ficou para a posteridade como o autor das obras-primas cômicas Pantagruel e Gargântua, que exploravam lendas populares, farsas e romances, bem escreveu obras clássicas Chega ao fim o regime de Saddam Hussein no Iraque (20 anos) Série de protestos e repressão conhecida como Bogotazo, na cidade de Bogotá, desencadeada com a morte do candidato à presidente da Colômbia, Jorge Eliéser Gaitán (75 anos) Páscoa (data móvel) 10 Nascimento do cantor, compositor e violonista mineiro Mário de Souza Marques Filho, o Noite Ilustrada (95 anos) - em 1958, contratado pela Rádio Nacional e pela TV Paulista Nascimento do treinador e ex-jogador de futebol paulista Roberto Carlos (50 anos) - foi campeão mundial com o Brasil na Copa do Mundo de 2002 11 Lançamento do filme Carandiru (20 anos) Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson 12 Nascimento da cantora lírica, soprano espanhola María de Montserrat Bibiana Concepción Caballé i Folch, a Montserrat Caballé (90 anos) 13 Nascimento do filósofo, político, botânico e paleontólogo Thomas Jefferson (280 anos) - terceiro presidente dos Estados Unidos (1801-1809), e o principal autor da Declaração de Independência (1776) dos Estados Unidos da América Dia do Hino Nacional Brasileiro Dia do Beijo 14 Projeto Genoma é considerado completo, com 99,99% de precisão (20 anos) Dia Mundial do Café 15 Morte da atriz paulista Cleyde Yáconis (10 anos) Nascimento da atriz mineira Vida Alves (95 anos) Nascimento do compositor e regente fluminense Francisco Braga (155 anos) - seu nome ficou marcado na história da música brasileira como compositor do Hino à Bandeira, que recebeu versos do poeta Olavo Bilac Dia Mundial do Desenhista - a data foi criada para comemorar o aniversário de Leonardo da Vinci Dia Nacional do Desarmamento Infantil Dia Nacional da Conservação do Solo



