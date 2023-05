Capital paulista estende aplicação da bivalente a maiores de 40 anos

A partir desta quarta-feira (3), a capital paulista estende a imunização com a vacina bivalente contra a covid-19 para a população acima de 40 anos.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco, a capital avança na imunização contra a covid-19 com a aplicação da Pfizer bivalente. “De maneira escalonada, com a chegada de mais imunizantes, ampliaremos para as demais idades até que todos os adultos estejam vacinados”, disse, em nota, o secretário.

Até a última sexta-feira (28), foram aplicadas 1.248.675 doses do imunizante na cidade. Estavam sendo vacinadas apenas pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico, ou que já tinham tomado uma ou duas doses de reforço, respeitando o intervalo de quatro meses da mais recente dose recebida.

Até o momento, a vacina Pfizer bivalente estava disponível para todos as pessoas com idade acima de 50 anos, além de maiores de 12 anos com imunossupressão ou com comorbidades, indígenas, gestantes e puérperas, residentes em instituições de longa permanência e funcionários desses equipamentos da cidade de São Paulo, profissionais da saúde, pessoas com deficiência física permanente, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional, além da população em situação de rua.

A xepa continua disponível para pessoas acima de 18 anos, previamente cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência, caso haja doses remanescentes do imunizante o fim do dia.