Saúde e FAB entregam remédios a comunidades ribeirinhas no Amazonas

O Ministério da Saúde e a Força Aérea Brasileira (FAB) iniciam nesta sexta-feira (26) o envio de medicamentos para comunidades ribeirinhas do município de Barcelos e do distrito de Moura, localizados ao longo do Rio Negro, no Amazonas. A previsão é que 14 mil remédios sejam entregues até 4 de junho, incluindo antiinflamatórios, antibióticos, anti-hipertensivos, contraceptivos e analgésicos.

Em nota, o ministério informou que um hospital de campanha da FAB será montado em uma das três balsas utilizadas na operação. Os trabalhos começam no distrito de Moura, onde a embarcação permanece até o próximo domingo (28), seguindo para Barcelos, onde fica de 31 de maio a 4 de junho. Durante o período, aproximadamente 450 pessoas devem ser atendidas todos os dias.

Na ação, serão oferecidos atendimentos para as seguintes especialidades médicas: ortopedia, pediatria, ginecologia, clínica médica, dermatologia, proctologia, fisioterapia e odontologia. Também serão ofertados serviços nas áreas de psicologia e assistência social, além de exames preventivos de colo de útero e exames laboratoriais e de imagem (raio-x e ultrassonografia).

Os agendamentos, de acordo com o ministério, devem ser realizados por meio das secretarias de saúde de cada região.