SP: prefeitura prorroga vacinação contra gripe por tempo indeterminado

A prefeitura da capital paulista informou nesta terça-feira (30) que prorrogou por tempo indeterminado a vacinação contra gripe para toda população acima dos 6 meses de idade. Desde o último dia 15, a administração municipal está aplicando a vacina nesse grupo.

“A prorrogação é mais uma oportunidade àqueles que ainda não foram se imunizar contra a doença. A vacinação é um gesto de cuidado, proteção e a melhor forma de prevenção contra as doenças”, destaca o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

As doses contra o vírus Influenza são aplicadas em todas as unidades básicas de saúde (UBSs), com funcionamento de segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 19h, e nas assistências médicas ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas, que atendem das 7h às 19h, inclusive aos sábados e feriados. A população pode procurar a UBS mais próxima de sua residência pela plataforma Busca Saúde.