Obras no Hospital Cardoso Fontes começam em 1° de fevereiro

As obras no Hospital Cardoso Fontes, em Jacarepaguá, na zona norte do Rio de Janeiro, começam dia 1º de fevereiro. A Prefeitura do Rio de Janeiro assumiu a gestão da unidade federal no dia 17 de dezembro de 2024, com menos de 100 leitos em funcionamento. A reestruturação, segundo anunciou a administração municipal, permitirá que o hospital, além de reabrir leitos fechados, também dobre a capacidade de atendimento ambulatorial e volte a ter a emergência com funcionamento pleno.

“Dentro do nosso planejamento, queremos reabrir a emergência no dia 1º de março, para que volte a funcionar plenamente, ainda que sem as condições ideais, mas já oferecendo um atendimento melhor à população. E, no início do próximo ano, conforme o plano elaborado pelo nosso secretário de Saúde, Daniel Soranz, a previsão é de que o hospital seja reinaugurado totalmente reformado, com os ambulatórios e os leitos completamente climatizados”, disse o prefeito em exercício, Eduardo Cavaliere.

Com a reestruturação definida pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a estimativa é abrir 250 leitos e aumentar o número de procedimentos de 84 mil para 160 mil por ano. Também estão previstas, entre as reformas estruturais, a ampliação dos CTI, melhorias dos acessos e reforma na cozinha da unidade, além da manutenção de equipamentos como tomógrafos.

“Os hospitais federais correspondem a quase 30% de todos os leitos da cidade do Rio de Janeiro, é a maior rede federal do país. Já estão abertas as contratações para os dois hospitais municipalizados, o Cardoso Fontes e o Andaraí. Esperamos ter mais 650 profissionais atuando só aqui no Cardoso Fontes já em março. Vamos manter todas as especialidades dos hospitais, mas com o compromisso de ampliar e dobrar o número de procedimentos”, informou o secretário de Saúde, Daniel Soranz.

O Hospital Cardoso Fontes oferece especialidades clínicas como oncologia, hematologia, pediatria, clínica da dor, cardiologia e clínica médica; e especialidades cirúrgicas, como anestesiologia, cirurgia geral, pediátrica, vascular, coloproctologia, ginecologia e mastologia, odontologia, urologia, gastroenterologia.

Também conta com serviços de endocrinologia, infectologia, reumatologia, nefrologia, pneumologia e neurologia. A unidade oferece ainda serviços de diagnóstico por imagem e serviços de apoio como psicologia, terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, farmácia, serviço social, serviço de apoio à desospitalização, hemonúcleo e cuidados paliativos.