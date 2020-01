Imperatriz-MA e CRB-AL fazem jogo de abertura da Copa do Nordeste

A cidade de Imperatriz, no Maranhão, recebe na noite de hoje (21), o primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Nordeste, a principal competição da região. O duelo será entre o time local, o Imperatriz, e o CRB, de Alagoas, às 19h, no estádio Frei Epifânio. A competição se estende até o mês de maio. A novidade este ano é que 12 jogos serão transmitidos no canal da Copa do Nordeste no Youtube.

Também conhecido como Nordestão e “Lampions League” -alusão ao europeu Champions League - o torneio reúne 16 clubes nordestinos, divididos em dois grupos, que se enfrentam em turno único. Os quatro melhores avançam às quartas de final (mata-mata) em jogo único, assim como as semifinais. Os finalistas decidem o título da Copa Nordeste, em jogo de ida e volta.

E emoção é o que não falta no Nordestão. Já a partir da primeira rodada da fase de grupos, estão programados clássicos regionais como Vitória e Fortaleza, no Barradão (Salvador), e Santa Cruz e Bahia, no Estádio do Arruda (Recife). Na rodada seguinte, o atual campeão Fortaleza recebe o Ceará no Castelão-CE. Toda a relação de confrontos está disponível no site da CBF.

A premiação prevista pela CBF chega a R$ 34,3 milhões distribuídos entre os participantes ao longo da competição. A distribuição de cotas já começa a partir da primeira fase, com diferenciação de valores dependendo do posicionamento dos time no ranking da CBF, podendo variar de R$ 775 mil a R$ 1,7 milhão. Os classificados para as quartas de final também vão embolsar R$ 300 mil e quem avançar para as semifinais receberá R$ 357 mil. Ao final, o vencedor receberá o prêmio de R$ 1 milhão, e o vice R$ 500 mil. O time campeão ganha o direito de disputar a Copa do Brasil de 2021, a partir das oitavas de final.

Confira a distribuição de times por grupos:

Grupo A

ABC-RN

Bahia-BA

Botafogo-PB

CRB-AL

Fortaleza-CE

Frei Paulistano-SE

River-PI

Sport-PE

Grupo B

América-RN

Ceará-CE

Confiança-SE

CSA-AL

Imperatriz-MA

Náutico-PE

Santa Cruz-PE

Vitória-BA

