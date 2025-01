Samba na Gamboa terá Nelson Rufino cantando repertório autoral

O experiente cantor e compositor baiano Nelson Rufino é o convidado recebido pela apresentadora Teresa Cristina na edição inédita da nova temporada do programa Samba na Gamboa que a TV Brasil leva ao ar neste domingo (12), às 13h.

A entrevista exclusiva com muita música pode ser acompanhada no app TV Brasil Play e no YouTube da emissora pública. A produção tem horário alternativo na telinha no próximo sábado (18), às 23h. Já a Rádio Nacional apresenta o animado conteúdo também no sábado (18), ao meio-dia, para toda a rede.

O convidado interpreta repertório de canções autorais como os clássicos Verdade, Uma Prova de Amor e O Dono da Dor, Cadê meu amor?, Se tivesse Dó e Colcha de Algodão, músicas de sucesso nas vozes dos bambas Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. As composições de Nelson Rufino ainda foram gravadas por ícones como Roberto Ribeiro e Alcione, entre vários outros.

Com 82 anos, o veterano destaca a importância das parcerias e explica sua relação de amizade há décadas com Zeca Pagodinho. "Tivemos uma empatia grande desde o início quando nos conhecemos. A gente mantém muito carinho e respeito até hoje", festeja.

Nelson Rufino fala sobre sua trajetória, recorda as origens e conta sobre como começou a compor. A emoção fica latente quando lembra da sua escola de samba Filhos do Tororó. Durante o papo, também se arrepia com a homenagem que Teresa Cristina faz para a força da sua arte no Samba na Gamboa.

O amor machuca, mas aquece a alma nas letras do poeta. A obra de Nelson Rufino provoca muita identificação para quem ouve os hits do artista. As músicas compostas pelo baiano têm uma assinatura que o público reconhece. Na conversa, o astro aborda sua inspiração. "Sou o rei da madrugada. Canso de acordar para escrever", revela o ilustre convidado da roda de samba semanal da TV Brasil.

Sobre o programa

A nova temporada do Samba na Gamboa que marca a estreia de Teresa Cristina como apresentadora do programa da TV Brasil foi gravada no Teatro Ruth de Souza, no Parque Glória Maria, em Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. O palco para conversas embaladas por hits é um cenário colorido que evoca uma praça na Gamboa - bairro histórico da zona portuária da capital carioca. A presença de plateia é outro destaque da atração.

Os encontros contam, ainda, com uma banda da pesada, comandada pelo lendário Paulão Sete Cordas, que acompanha Teresa Cristina e seus convidados pelo inesgotável repertório do samba brasileiro. A equipe reúne os músicos Eduardo Neves (sopros), João Callado (cavaco), Paulino Dias (percussão), Rodrigo Jesus (percussão) e Waltis Zacarias (percussão).

Cantora e compositora de mão cheia, a diva também tem se revelado uma ótima entrevistadora. Teresa Cristina conduz os papos com muita graça, informação, e, principalmente, emoção. A pesquisa sobre a cultura popular é importante para a artista que, além do sucesso com o grupo Semente e na carreira solo, ganhou ainda mais atenção com as lives que fez nas redes sociais no período de isolamento da pandemia de covid-19.

Destaques da temporada

Durante a nova temporada do Samba na Gamboa, Teresa Cristina recebe nomes consagrados do gênero como Áurea Martins, Dorina, Dudu Nobre, Jorge Aragão, Moacyr Luz, Nei Lopes, Tia Surica, Marquinhos de Oswaldo Cruz, Neguinho da Beija Flor, Nei Lopes, Nelson Rufino, Nilze Carvalho, Péricles e Sombrinha.

O programa da TV Brasil também vai ter a presença de célebres artistas de outras matizes da música como Adriana Calcanhotto, Fabiana Cozza, Hermínio Bello de Carvalho, Mônica Salmaso, Roberta Sá, Simone Mazzer e Zé Renato.

A produção musical valoriza compositores que escreveram sucessos, mas nem sempre têm o devido reconhecimento e espaço na mídia. Teresa Cristina recebe nomes como Alex Ribeiro, Alfredo Del-Penho, Claudio Jorge, Mariene de Castro, Moyseis Marques, Serginho Meriti, Toninho Geraes e Zé Roberto. Artistas como Luísa Dionísio, Marina Íris, Nego Álvaro e Mingo Silva são outros convidados da temporada.

O Samba na Gamboa ainda traz nessa sequência de atrações inéditas uma série de programas especiais que destacam a importância de personalidades consagradas da sonoridade tipicamente nacional. Os conteúdos temáticos reverenciam o trabalho de Arlindo Cruz, Chico Buarque e Paulinho da Viola.

O canal público também exibe edições temáticas que prestam tributo a ícones que já partiram como Aldir Blanc, Almir Guineto, Beth Carvalho, Candeia, Clara Nunes, Dona Ivone Lara, Elizeth Cardoso, Elton Medeiros, Lupicínio Rodrigues, Monarco, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, Reinaldo, Wilson Moreira e Zé Keti.

Com direção de Shirlene Paixão, a nova temporada do programa, que marca a volta das edições inéditas do Samba na Gamboa tem roteiro e pesquisa do jornalista Leonardo Bruno, profundo conhecedor do gênero.